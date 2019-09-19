В домах многодетных семей Майкопского района бесплатно установят пожарные сигнализации

Адыгея

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Майкопский район в сентябре стал пилотной площадкой проекта по бесплатной установке в домах противопожарных систем

В Адыгее впервые началась реализация проекта для многодетных семей по бесплатной установке противопожарного оборудования в частных домах. Пилотной площадкой стал Майкопский район.

Здесь в домах 11 многодетных семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, установят автономные пожарные извещатели для повышения уровня пожарной безопасности домов.

«Одними из первых обладателей автономных систем противопожарной защиты 19 сентября стали шесть многодетных семей, в которых проживает 24 несовершеннолетних ребенка. В каждой семье специалисты провели подробный инструктаж по правилам пользования извещателями, объяснили и наглядно продемонстрировали принцип их работы», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Мероприятия проводятся по инициативе начальника республиканского управления МЧС полковника Александра Зыбкина при поддержке главы Майкопского района Олега Топорова. Спонсором выступил директор одного из местных предприятий.

Безопасность Дети Майкоп МЧС Семья

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