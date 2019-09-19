В домах многодетных семей Майкопского района бесплатно установят пожарные сигнализации

Майкопский район в сентябре стал пилотной площадкой проекта по бесплатной установке в домах противопожарных систем

Здесь в домах 11 многодетных семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, установят автономные пожарные извещатели для повышения уровня пожарной безопасности домов.

В Адыгее впервые началась реализация проекта для многодетных семей по бесплатной установке противопожарного оборудования в частных домах. Пилотной площадкой стал Майкопский район.

«Одними из первых обладателей автономных систем противопожарной защиты 19 сентября стали шесть многодетных семей, в которых проживает 24 несовершеннолетних ребенка. В каждой семье специалисты провели подробный инструктаж по правилам пользования извещателями, объяснили и наглядно продемонстрировали принцип их работы», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Мероприятия проводятся по инициативе начальника республиканского управления МЧС полковника Александра Зыбкина при поддержке главы Майкопского района Олега Топорова. Спонсором выступил директор одного из местных предприятий.