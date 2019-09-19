В Адыгее закупят новых лошадей для лечебной верховой езды

В Адыгее собираются развивать иппотерапию для детей — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Для этого планируют закупить новых лошадей и привлекать волонтеров. В республиканской школе по конному спорту уже почти 130 детей обучаются конкуру, выездке и паралимпийской выездке. Кроме того, еженедельно там организуют оздоровительные занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Для занятий используют 50 лошадей ольденбургской, голландской теплокровной, тракененской, буденновской и смешанных пород.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения школы познакомился с процессом тренировки по выездке спортсменов, побеседовал с паралимпийцем, мастером спорта России по паралимпийской выездке, неоднократным призером чемпионатов РФ по конному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Евгением Чуриковым и его тренером Еленой Демченко.

Также Кумпилов похвалил волонтеров, которые помогают в проведении занятий для детей из адаптивной группы, и сам помог в проведении адаптивной верховой езды для учащейся республиканской коррекционной школы для детей с нарушениями слуха и зрения Малики Алиевой.

По итогам визита в спортшколу глава республики поручил ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации и включению проекта реконструкции школы в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ».