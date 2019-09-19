В День города в Краснодаре будет дождливо

Синоптики рассказали, какой будет погода на Кубани с 19 по 21 сентября

По данным краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре днем 19 сентября возможен кратковременный дождь, ветер до 3 м/с. Температура воздуха составит 20-22 °С. В пятницу и субботу возможны небольшие дожди, днем столбики термометров покажут 14-16 °С, ночью — 7-9 °С. В воскресенье, 22 сентября, должно быть немного теплее — до 19 °С днем.

В Краснодарском крае 20-21 сентября также ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных пунктах возможен сильный дождь. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В субботу в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Ночью воздух прогреется до 7-12 °С, днем — до 14-19 °С. На Черноморском побережье также местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 °С, днем — 15-20 °С.