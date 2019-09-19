В Ростове-на-Дону дерево упало на ребенка

Ростовские следователи проводят проверку после того, как дерево упало на 10-летнюю девочку

Из-за сильного ветра дерево упало 18 сентября на улице Криворожской. В результате травмы получила 10-летняя девочка, ее госпитализировали. Следственный комитет начал доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В Краснодаре 18 и 19 сентября также объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Детям в школах и детсадах в эти дни запретили гулять на улице. При этом днем 18 сентября на пересечении улиц Красных Партизан и Герцена порывом воздуха повалило дерево, которое упало на 45-летнюю женщину.

Еще один трагический случай произошел в краевом центре 9 сентября. Тогда в детском саду на улице Красной дерево придавило двух двухлетних девочек, одна из них умерла.