Представители зарубежной зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в сентябре потребовали наказать дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова за «поединок» с медведем

Еще в апреле на странице о бойцах «Основатель REDFURYMMA» в инстаграме опубликовали видеозапись «спарринга» Нурмагомедова с животным. На кадрах видно, что животное привязано цепью. Боец делал вид, что пытается бороться с медведем. В ролику была подпись: «Старые друзья снова встретились». Фотографию с медведем Нурмагомедов опубликовал и на своей странице в инстаграме.

Общественники из PETA обратились к руководству спортивной организации UFC и потребовали применить санкции к российскому бойцу. Об этом рассказала директор британского офиса зоозащитной организации Элиза Аллен в интервью Business Insider.

PETA позиционируется себя как организация, которая борется за права животных. Ее основали в 1980 году. Компания базируется в США и имеет представительства в Великобритании, Германии, Нидерландах, Индии и азиатских странах.

«PETA призывает UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит свое отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают. Борьба с прикованным цепями медведем — это отвратительное поведение, которое наглядно демонстрирует недостаток уважения к животным и понимания, что это за звери», — сказала общественница.