«Борьба с прикованным цепями медведем — это отвратительное поведение». Зарубежные зоозащитники потребовали наказать Нурмагомедова за «бой» с животным
Представители зарубежной зоозащитной организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в сентябре потребовали наказать дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова за «поединок» с медведем
Еще в апреле на странице о бойцах «Основатель REDFURYMMA» в инстаграме опубликовали видеозапись «спарринга» Нурмагомедова с животным. На кадрах видно, что животное привязано цепью. Боец делал вид, что пытается бороться с медведем. В ролику была подпись: «Старые друзья снова встретились». Фотографию с медведем Нурмагомедов опубликовал и на своей странице в инстаграме.
Общественники из PETA обратились к руководству спортивной организации UFC и потребовали применить санкции к российскому бойцу. Об этом рассказала директор британского офиса зоозащитной организации Элиза Аллен в интервью Business Insider.
PETA позиционируется себя как организация, которая борется за права животных. Ее основали в 1980 году. Компания базируется в США и имеет представительства в Великобритании, Германии, Нидерландах, Индии и азиатских странах.
«PETA призывает UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит свое отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают. Борьба с прикованным цепями медведем — это отвратительное поведение, которое наглядно демонстрирует недостаток уважения к животным и понимания, что это за звери», — сказала общественница.
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По словам Аллен, что в дикой природе медведи перемещаются на огромные расстояния, добывают пищу, плавают, копаются в грязи, ищут себе пару и демонстрируют другие необходимые, естественные типы поведения.
«Те медведи, которых в России используют для "бокса", "танцев" и других архаичных форм развлечения разлучены с матерями в раннем детстве и содержатся в ужасных условиях. Их заковывают в цепи, сажают в клетки, избивают и лишают всего самого необходимого для них», — отметила женщина.
Представительница РЕТА добавила, что ее организация призывает UFC посоветовать Нурмагомедову бороться только с согласными на это людьми, сообщает «Р-Спорт».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье. Тем самым он защитил титул чемпиона UFC в весовой категории до 70,3 кг. Дагестанский боец вышел в октагон впервые с октября 2018 года. Тогда он победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Из-за потасовки после боя его отстранили на девять месяцев и оштрафовали на 500 тыс. долларов.
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