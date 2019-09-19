В горах Сочи из-за теплой погоды во второй раз зацвел рододендрон
В Сочи в горах Красной Поляны в сентябре снова расцвел рододендрон
Традиционное время цветения этого растения — май. Специалисты Кавказского биосферного заповедника объясняют это редкое явление теплой сентябрьской погодой.
«Растение за год зацветает второй раз, когда в Сочи стоит продолжительная сухая и теплая осень. Это своего рода погодный индикатор», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.
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Представитель пресс-службы уточнила, что данное явление не отразится на обилии цветения рододендрона весной. Также там напомнили, что из произрастающих на Кавказе пяти видов рододендронов — три (понтийский, кавказский и желтый) встречаются в Кавказском заповеднике.
В Сочи аномально теплая погода в сентябре уже не первый раз сбивает с толку растения, нарушая цветочный календарь. Так в 2016 году в начале сентября в Сочи повторно зацвели каштаны и рододендрон. В Кавказском биосферном заповеднике в середине мая зацвел рододендрон понтийский. Во время цветения кустарник покрывается лепестками от нежно-розового до интенсивно фиолетового цвета.
Рододендрон понтийский — вечнозеленый кустарник. Это ядовитое растение, во всех его частях содержится нейротоксин.
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