Кости людей, найденные на стройке в Адыгее, привезли из Краснодара

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее следователи провели проверку по факту найденных в сентябре останков людей в грунте

Человеческие кости нашли в сентябре при разгрузке грунта на земельном участке в ауле Тахтамукай.

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Следователи осмотрели место происшествия, изъяли два черепа и не менее десяти различных фрагментов скелетированных останков. По данным судебно-медицинского эксперта, выезжавшего на осмотр находки 11 сентября, срок захоронения обнаруженных костных останков составляет не менее 50 лет.

«Проверочными мероприятиями также установлено, что грунт с костными останками доставлен в аул Тахтамукай из города Краснодара на грузовых автомобилях с площадки, на которой идет строительство административного здания», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгее.

Кроме того следствие установило, что недалеко от строительного объекта в Краснодаре, откуда вывезли грунт с останками, располагается кладбище.

Археология История кладбище Краснодар Следственный комитет Строительство

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