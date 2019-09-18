Мэрия Сочи предложила семье онкобольного служебное жилье за работу в МУП

Краснодарский край

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В Сочи мэрия заявила, что онкобольной Андрей Мартынов не может жить в предоставленной квартире, пока не устроится на работу на муниципальное предприятие

Приставы 3 сентября выселили супругов Андрея и Наталью Мартыновых из пансионата «Нептун». Решения о выселении без предоставления другого жилья мэрия Сочи добивалась в течение нескольких лет. После того, как история попала в СМИ, экс-глава курорта Анатолий Пахомов поручил заселить семью в муниципальную квартиру. Тогда мэрия завила, что мужчину устроили жилищные условия и он остался там на ночь, однако уже 5 сентября онкобольной отказался от жилья, назвав его «бомжатником».

Пресс-служба мэрии курорта 17 сентября заявила, что в квартире сделали ремонт: полностью обновили стены и потолки, в ванной поменяли плитку, заменили входную дверь, установили сантехнику и светильники.

«Данную муниципальную квартиру город готов передать семье Мартыновых в качестве служебного жилья, как только возникнут соответствующие правовые основания, а именно один из супругов будет трудоустроен на муниципальное предприятие», — уточнил представитель пресс-службы.

По состоянию здоровья Мартынов работать не может, как и его супруга, которой 63 года.

«Мы говорили, что это предложение надо обсудить детально. Пока встречи не было. Если жильем распоряжаться нельзя, то зачем нам эта очередная морковка перед носом?», — рассказал порталу Юга.ру Мартынов.

Он обратил внимание, что рядом с жильем находится мацестинский источник, а для онкобольного сероводород губителен. Другой неприятный нюанс — сырость в квартире.

«Квартира была залита, она сырая. Одна из причин, почему мы отказались — я там дышать не могу. Квартира с фасада и с тыла открыта: с одной стороны балкон, с дугой — коридор, который выходит на улицу. Сырость течет с перекрытий. Сейчас сделали косметический ремонт изнутри и сегодня квартира сухая. А какой она будет после очередного дождя? Это чистая профанация», — считает Мартынов.

По его словам, сейчас он с женой временно живет в санатории «Известия». Но их пребывание здесь разрешено только до 19 сентября.

Как писали Юга.ру, комнату в «Нептуне» Мартыновым выделили в 2007 году после того, как их участок на улице Нижнеимеретинской изъяли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Сам дом снесли. Выяснилось, что у семьи не было прав на землю, поэтому им не предоставили другую недвижимость. По словам Мартынова, чиновники ему пообещали решить проблему, но этого не произошло.

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