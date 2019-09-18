В Адыгее пьяный водитель сбил трех пешеходов

В Гиагинском районе в сентябре возбудили уголовное дело после того, как парень сбил трех пешеходов

Авария произошла 16 августа. Пьяный 25-летний местный житель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил трех пешеходов. В результате ДТП один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью. Полицейские выяснили, что парень уже привлекался к уголовной ответственности из-за нетрезвого вождения.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения) и по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.