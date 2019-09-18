В Адыгее пьяный водитель сбил трех пешеходов

Адыгея

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В Гиагинском районе в сентябре возбудили уголовное дело после того, как парень сбил трех пешеходов

Авария произошла 16 августа. Пьяный 25-летний местный житель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил трех пешеходов. В результате ДТП один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью. Полицейские выяснили, что парень уже привлекался к уголовной ответственности из-за нетрезвого вождения. 

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения) и по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Как писали Юга.ру, 16 сентября в Майкопе погиб 35-летний пассажир автомобиля, водитель которого не справился с управлением и перевернулся. В этот же день в городе произошла массовая авария с участием пяти машин.

ГИБДД ДТП Полиция Суд

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