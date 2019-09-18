В Сочи на Экономическом форуме регионов России проведут тренинги о маркетинге в спорте

На горном курорте «Роза Хутор» с 30 октября по 1 ноября будет проходить Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции»

Спикерами мероприятия станут замминистра экономического развития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие представители федеральных ведомств. Российский международный олимпийский университета (РМОУ) 1 ноября проведет образовательные курсы.

О программах вуза рассказал профессор, академик российской академии образования, ректор РМОУ Лев Белоусов.

«В своей деятельности РМОУ сочетает черты классического учебного заведения и бизнес-школы. Все наши образовательные продукты "заточены" на овладение современными технологиями спортивного менеджмента», — отметил он.

Ректор уточнил, что для участников проведут тренинги и деловые игры по направлениям «Менеджмент и маркетинг в спорте» и «Гостеприимство в туризме». Все участники по итогам обучения получат сертификаты университета.

Всего в программе форума три дня дискуссионных сессий и семинаров. Первый день посвятят вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Основные темы сессий — проблематика поддержки бизнеса и развития территорий, реализация нацпроектов, федеральные целевые программы. Во второй день запланированы две параллельные деловые программы, сообщили в пресс-центре форума «Точка роста».

На площадке форума будет работать отраслевая выставка. Гости смогут поучаствовать в экскурсиях и культурно-развлекательной программе. Участие бесплатное. Чтобы попасть на форум, нужно зарегистрироваться на сайте www.forumrosta.ru. Подробную инфомрацию о РМОУ можно найти на сайте www.olympicuniversity.ru.