КубГТУ проведет день открытых дверей

Кубанский государственный технологический университет приглашает абитуриентов на день открытых дверей, который состоится 29 сентября в Краснодаре

Мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00 в корпусе на Красной, 135. Встреча с и.о. ректора КубГТУ профессором Ириной Красиной состоится в 10:00, сообщается на сайте вуза.

Абитуриентам и их родителями расскажут о приемной кампании 2020 года и специальностях вуза. Участники мероприятия смогут пообщаться с руководством университета: директорами институтов, колледжа и завкафедрами, а также записаться на подготовительные курсы в Школу абитуриента и Школьный технопарк.

Информацию о приеме на обучение в КубГТУ и подготовительных курсах можно получить в приемной комиссии в корпусе на улице Московской, 2, по телефону 8 (861) 274-65-71 и на сайте университета.