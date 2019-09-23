КубГТУ проведет день открытых дверей
Кубанский государственный технологический университет приглашает абитуриентов на день открытых дверей, который состоится 29 сентября в Краснодаре
Мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00 в корпусе на Красной, 135. Встреча с и.о. ректора КубГТУ профессором Ириной Красиной состоится в 10:00, сообщается на сайте вуза.
Абитуриентам и их родителями расскажут о приемной кампании 2020 года и специальностях вуза. Участники мероприятия смогут пообщаться с руководством университета: директорами институтов, колледжа и завкафедрами, а также записаться на подготовительные курсы в Школу абитуриента и Школьный технопарк.
Информацию о приеме на обучение в КубГТУ и подготовительных курсах можно получить в приемной комиссии в корпусе на улице Московской, 2, по телефону 8 (861) 274-65-71 и на сайте университета.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.