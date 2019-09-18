Производитель троллейбусов для Краснодара «Тролза» уволил больше половины сотрудников завода

На саратовском заводе «Тролза», который производил троллейбусы для Краснодара, в сентябре уволили более половины работников

Что произошло? В мае появилась информация, что завод «Тролза» с середины марта работает в режиме простоя. На предприятии начались сокращения. Гендиректор завода Сергей Ключарев 17 сентября рассказал ТАСС, что предприятие перешло на особый режим работы после задержания предыдущего руководителя Ивана Котвицкого. Его подозревают в коррупции.

Что это за предприятие? Завод «Тролза» находится в Энгельсе, там были собраны более 70% всех троллейбусов в России. Троллейбусы этого производителя ходят и в Краснодаре, они находятся в обоих депо города. В краевом центре в 2014 году тестировали модель троллейбуса с запасом автономного хода «Тролза-5265 "Мегаполис"». Тогда власти собирались пустить такие троллейбусы — электробусы — по улице Дзержинского до микрорайона Молодежного, а также по улице Красных Партизан до «Немецкой деревни». В мае «Коммерсантъ» писал, что в 2019 году для Краснодара у «Тролзы» закажут 12 таких электробусов, но в августе контракт на поставку троллейбусов заключили с вологодским предприятием «Транс-Альфа». Десять из них администрация города купит за счет бюджетных денег, еще два приобретет Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Первый троллейбус с автономным ходом прибыл в Краснодар 8 сентября. Новые машины будут ходит по улице Красной, где в июле убрали троллейбусную сеть.

Сколько сотрудников «Тролзы» сократили? В марте на предприятии работали более 800 человек. По данным гендиректора компании, в сентябре штат сократили до 350 работников. В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области пояснили, что на территории завода работает консультационный пункт, где сотрудникам оказывают юридическую помощь и предоставляют информацию о ситуации на рынке труда. Консультации получили более 200 человек.