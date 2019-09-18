Производитель троллейбусов для Краснодара «Тролза» уволил больше половины сотрудников завода
На саратовском заводе «Тролза», который производил троллейбусы для Краснодара, в сентябре уволили более половины работников
Что произошло? В мае появилась информация, что завод «Тролза» с середины марта работает в режиме простоя. На предприятии начались сокращения.
Гендиректор завода Сергей Ключарев 17 сентября рассказал ТАСС, что предприятие перешло на особый режим работы после задержания предыдущего руководителя Ивана Котвицкого. Его подозревают в коррупции.
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Что это за предприятие? Завод «Тролза» находится в Энгельсе, там были собраны более 70% всех троллейбусов в России. Троллейбусы этого производителя ходят и в Краснодаре, они находятся в обоих депо города.
В краевом центре в 2014 году тестировали модель троллейбуса с запасом автономного хода «Тролза-5265 "Мегаполис"». Тогда власти собирались пустить такие троллейбусы — электробусы — по улице Дзержинского до микрорайона Молодежного, а также по улице Красных Партизан до «Немецкой деревни».
В мае «Коммерсантъ» писал, что в 2019 году для Краснодара у «Тролзы» закажут 12 таких электробусов, но в августе контракт на поставку троллейбусов заключили с вологодским предприятием «Транс-Альфа». Десять из них администрация города купит за счет бюджетных денег, еще два приобретет Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Первый троллейбус с автономным ходом прибыл в Краснодар 8 сентября. Новые машины будут ходит по улице Красной, где в июле убрали троллейбусную сеть.
Сколько сотрудников «Тролзы» сократили? В марте на предприятии работали более 800 человек. По данным гендиректора компании, в сентябре штат сократили до 350 работников.
В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области пояснили, что на территории завода работает консультационный пункт, где сотрудникам оказывают юридическую помощь и предоставляют информацию о ситуации на рынке труда. Консультации получили более 200 человек.
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Что будет дальше с заводом? Ожидается, что режим простоя продлится на заводе как минимум до конца сентября.
Гендиректор Сергей Ключарев добавил, что производственные площади на заводе для выпуска троллейбусов арендовала производственная компания «Транспортные системы». «Тролза» оказывает услуги этой организации, в том числе, в части поставки комплектующих. Компания уже собрала первый троллейбус на производственных площадках завода. Также компания хочет выпускать трамваи.
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