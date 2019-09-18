В Адыгее горела трава на площади 200 кв. метров

В Адыгее вечером 17 сентября у трассы между поселками Энем и Яблоновским загорелась сухая трава

Пожар потушили в течение нескольких часов. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекали восемь человек и две машины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливают личности виновных в возгорании.

Напомним, что в Адыгее за девять месяцев 2019 года зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе и сентябре произошло несколько природных пожаров. Так, 27 августа под Ростовом сгорел камыш на площади 5 га. Пламя тушили около шести часов.

28 августа добровольные пожарные сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе третьи сутки бушует природный пожар — в пойме реки Кирпили горели трава и тростник.

В Краснодаре 11 сентября горела сухая трава на площади 500 кв. метров. В этот же день в Новороссийске вспыхнула сухая трава возле мемориала «Малая земля». Спустя сутки в поселке Верхнебаканском под Новороссийском загорелась лесная подстилка. Ее тушили 18 часов.