В Адыгее горела трава на площади 200 кв. метров
В Адыгее вечером 17 сентября у трассы между поселками Энем и Яблоновским загорелась сухая трава
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Площадь возгорания составила 200 кв. метров, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливают личности виновных в возгорании.
Пожар потушили в течение нескольких часов. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекали восемь человек и две машины.
Напомним, что в Адыгее за девять месяцев 2019 года зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе и сентябре произошло несколько природных пожаров. Так, 27 августа под Ростовом сгорел камыш на площади 5 га. Пламя тушили около шести часов.
28 августа добровольные пожарные сообщили, что в Приморско-Ахтарском районе третьи сутки бушует природный пожар — в пойме реки Кирпили горели трава и тростник.
В Краснодаре 11 сентября горела сухая трава на площади 500 кв. метров. В этот же день в Новороссийске вспыхнула сухая трава возле мемориала «Малая земля». Спустя сутки в поселке Верхнебаканском под Новороссийском загорелась лесная подстилка. Ее тушили 18 часов.
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