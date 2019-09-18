Более 10 учеников и директор попали в больницу после распыления перцового баллончика в сельской школе под Геленджиком
В селе Дивноморском 17 сентября ученик восьмого класса распылил в школе перцовый баллончик
Это случилось в средней общеобразовательной школе № 12 около 9:00 во время перемены. Школьник взял газовый перцовый баллончик у одноклассницы, которой дали его родители для самообороны. Из любопытства мальчик распылил его, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В результате происшествия учащихся эвакуировали. Школьники жаловались на першение в горле, слезоточивость, плохое самочувствие. Директора школы и 11 детей госпитализировали в больницу Геленджика. Им оказали необходимую медпомощь. Под наблюдением врачей находятся двое учащихся. Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.
Ранее Юга.ру писали о подобных случаях. Например, год назад в ростовской школе пострадали восемь человек после того, как мальчик из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. А в декабре в Краснодаре в школе № 66 после того, как ученица распылила перцовый баллончик, эвакуировали 1,5 тыс. человек.
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