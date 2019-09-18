Более 10 учеников и директор попали в больницу после распыления перцового баллончика в сельской школе под Геленджиком

Это случилось в средней общеобразовательной школе № 12 около 9:00 во время перемены. Школьник взял газовый перцовый баллончик у одноклассницы, которой дали его родители для самообороны. Из любопытства мальчик распылил его, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате происшествия учащихся эвакуировали. Школьники жаловались на першение в горле, слезоточивость, плохое самочувствие. Директора школы и 11 детей госпитализировали в больницу Геленджика. Им оказали необходимую медпомощь. Под наблюдением врачей находятся двое учащихся. Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.