Спикер ЗСК оценил сельскохозяйственные и промышленные предприятия Крымского района
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 17 сентября посетил предприятия Крымского района
За неделю до поездки в районе побывали постоянные комитеты ЗСК. Каждый из них получил актуальную информацию о темпах социально-экономического развития муниципалитета и нашел проблемы, на которые местной власти нужно обратить внимание. Собранные данные войдут в проект резолюции и станут основой для подготовки постановления ЗСК.
Руководителя Заксобрания в поездке сопровождали депутаты Сергей Орленко, Николай Кравченко, Сергей Жиленко и Андрей Горбань, глава Крымского района Сергей Лесь, председатель местного совета Андрей Юшко.
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Перед началом объезда Юрий Бурлачко осмотрел рисовые чеки ООО «АФГ Националь», где убирают урожай. Затем спикер кубанского парламента посетил сельхозпредприятия ООО «Южные земли». Он осмотрел фруктохранилище и побывал в яблоневых садах компании. Предприятие планирует расширить площадь садов и увеличить мощности хранения. Компания выращивает яблоки высших столовых сортов и поставляет собственную продукцию в российские торговые сети.
Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани реализуют ряд отраслевых программ, а аграриям оказывают поддержку.
«Из федерального и регионального бюджетов на закладку и уход садов выделено 600 млн рублей, из них по программе "Молодой сад" — 100 млн рублей. Объемы урожая постоянно растут, но это тот самый случай, когда количество не отражается на качестве», — сказал спикер ЗСК.
В селекционном центре группы компаний «Гавриш» гостям рассказали о том, какую работу ведут по выращиванию плодовых культур. Учреждение производит семена овощей всех видов. По мнению спикера Заксобрания, накопленный селекционным центром опыт по выращиванию семян нужно распространять на весь край.
«Краснодарский край — это гарант продовольственной безопасности страны, семеноводство обеспечивает эту безопасность на самом главном этапе. Проводимая работа очень важна для дальнейших перспектив развития нашего агропромышленного комплекса. Основное стимулирование отрасли заключается в предоставлении мер господдержки», — пояснил Юрий Бурлачко.
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Промышленный потенциал Крымского района председателю ЗСК показали на примере двух предприятий. Одно из них — АО «Системный Алюминий». Оно входит в группу компаний АСТЭК-МТ и выпускает в год до 50 тыс. цилиндрических слитков «летучего металла». Завод, где их делают, — единственный в стране с замкнутым циклом производства. Из цехов выходит в год до 800 тыс. штук фурнитуры.
Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» — пятый стекольный завод, который построила в РФ турецкая группа компаний «Анадолуджам». Кроме того, это первый завод компании, возведенный с нуля.
«Из таких предприятий и складывается промышленный потенциал региона, поддержку которому мы намерены и далее оказывать на законодательном уровне. Если бизнес в целом будет ощущать поддержку власти, то его участие в социальном развитии территории станет более активным», — отметил Юрий Бурлачко.
Планируется, что вопросы промышленности и сельского хозяйства депутаты обсудят через несколько дней, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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