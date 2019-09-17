В Адыгее объявили набор на бесплатные курсы по изучению адыгейского языка

Проект стартовал в апреле, его реализует Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований (АРИГИ) в рамках проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка.

Как рассказала порталу Юга.ру замдиректора по науке АРИГИ Марзият Биданок, первый этап проекта прошел успешно и собрал много слушателей. Поэтому было решено организовать новые курсы.

Обучение начнется в октябре, а набор будет проходить до конца сентября. В курсах смогут принять участие все желающие, для этого нужно записаться по телефону 8 (8772) 57-03-48.

«В списке желающих уже около 70 человек, среди них — и взрослые, и дети. Поэтому в этот раз решено создать детские группы. Запись организована не только в АРИГИ, но и в поселках Энем и Яблоновском», — рассказала Марзият Биданок.