В Адыгее объявили набор на бесплатные курсы по изучению адыгейского языка
В Адыгее решили продолжить проект по бесплатному обучению адыгейскому языку
Проект стартовал в апреле, его реализует Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований (АРИГИ) в рамках проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка.
Как рассказала порталу Юга.ру замдиректора по науке АРИГИ Марзият Биданок, первый этап проекта прошел успешно и собрал много слушателей. Поэтому было решено организовать новые курсы.
Обучение начнется в октябре, а набор будет проходить до конца сентября. В курсах смогут принять участие все желающие, для этого нужно записаться по телефону 8 (8772) 57-03-48.
«В списке желающих уже около 70 человек, среди них — и взрослые, и дети. Поэтому в этот раз решено создать детские группы. Запись организована не только в АРИГИ, но и в поселках Энем и Яблоновском», — рассказала Марзият Биданок.
Группы будут формироваться в зависимости от уровня владения языком слушателей. Для каждой группы составят индивидуальную программу. Занятия начнутся 7 октября и будут проходить два раза в неделю до конца года.
Напомним, в 2019 году в Адыгее впервые провели тотальный диктант на адыгейском языке. В акции приняли участие более 200 человек.
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