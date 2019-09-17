ФСБ и МВД рассказали о 17 ячейках террористов в регионах РФ. В том числе на Кубани
Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных в сентябре рассказал об итогах борьбы с террористами в России в 2019 году
В статье «Не допустить ненависти и вражды» в журнале «Полиция России» Ильиных сообщил, что с начала года полиция и ФСБ обнаружили формирования террористической организации «Исламское государство» в 17 регионах РФ. Среди них оказались регионы юга России и республики Северного Кавказа: Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область, а также Адыгея, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.
Также в числе регионов — Красноярский край, Астраханская, Владимирская, Московская, Самарская, Саратовская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Москва.
Читайте также:
За шесть месяцев 2019 года было выявлено 972 преступления террористического характера, приводит слова Ильиных РИА «Новости».
В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман отчитался о том, что с начала года силовики предотвратили почти 20 терактов. Так, в конце июля в Татарстане задержали сторонников «Исламского государства», в конце августа провели операцию по пресечению теракта в Кабардино-Балкарии.
Читайте также
«Мэр Геленджика тоже встает в 7:00, чтобы набрать воду в баклажки?»
Алена Водонаева возмутилась проблемами с водой в Геленджике
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.