ФСБ и МВД рассказали о 17 ячейках террористов в регионах РФ. В том числе на Кубани

Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных в сентябре рассказал об итогах борьбы с террористами в России в 2019 году

В статье «Не допустить ненависти и вражды» в журнале «Полиция России» Ильиных сообщил, что с начала года полиция и ФСБ обнаружили формирования террористической организации «Исламское государство» в 17 регионах РФ. Среди них оказались регионы юга России и республики Северного Кавказа: Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область, а также Адыгея, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Также в числе регионов — Красноярский край, Астраханская, Владимирская, Московская, Самарская, Саратовская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Москва.

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За шесть месяцев 2019 года было выявлено 972 преступления террористического характера, приводит слова Ильиных РИА «Новости».

В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман отчитался о том, что с начала года силовики предотвратили почти 20 терактов. Так, в конце июля в Татарстане задержали сторонников «Исламского государства», в конце августа провели операцию по пресечению теракта в Кабардино-Балкарии.

Напомним, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике полностью победили терроризм.

Как писали Юга.ру, в октябре 2018-го в ФСБ сообщили, что с начала года на Северном Кавказе предотвратили шесть терактов.

Антитеррор Полиция Терроризм ФСБ

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