ФСБ и МВД рассказали о 17 ячейках террористов в регионах РФ. В том числе на Кубани

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных в сентябре рассказал об итогах борьбы с террористами в России в 2019 году

В статье «Не допустить ненависти и вражды» в журнале «Полиция России» Ильиных сообщил, что с начала года полиция и ФСБ обнаружили формирования террористической организации «Исламское государство» в 17 регионах РФ. Среди них оказались регионы юга России и республики Северного Кавказа: Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область, а также Адыгея, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Также в числе регионов — Красноярский край, Астраханская, Владимирская, Московская, Самарская, Саратовская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Москва.