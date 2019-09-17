В Новороссийске загорелись склады, есть угроза распространения огня
В Новороссийске 17 сентября произошел пожар на складе строительных материалов
Сообщение о возгорании на улице Васенко поступило спасателям в 14:09. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит склад строительных и утеплительных материалов площадью 200 кв. метров. Есть угроза обрушения кровли. Кроме того, произошло сильное задымление.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что объявлен повышенный ранг пожара — есть угроза распространения огня. На месте создали боевые участки для тушения и защиты соседних зданий. Сейчас там работают 8 машин и 26 человек.
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