В Новороссийске загорелись склады, есть угроза распространения огня

Сообщение о возгорании на улице Васенко поступило спасателям в 14:09. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит склад строительных и утеплительных материалов площадью 200 кв. метров. Есть угроза обрушения кровли. Кроме того, произошло сильное задымление.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что объявлен повышенный ранг пожара — есть угроза распространения огня. На месте создали боевые участки для тушения и защиты соседних зданий. Сейчас там работают 8 машин и 26 человек.