В Новороссийске загорелись склады, есть угроза распространения огня

Краснодарский край

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В Новороссийске 17 сентября произошел пожар на складе строительных материалов

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Сообщение о возгорании на улице Васенко поступило спасателям в 14:09. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит склад строительных и утеплительных материалов площадью 200 кв. метров. Есть угроза обрушения кровли. Кроме того, произошло сильное задымление.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что объявлен повышенный ранг пожара — есть угроза распространения огня. На месте создали боевые участки для тушения и защиты соседних зданий. Сейчас там работают 8 машин и 26 человек.

На прошлой неделе в Новороссийске из-за сухой и ветреной погоды произошло несколько крупных пожаров. Возле мемориала «Малая земля» горела сухая трава, а в районе поселка Верхнебаканского лесной пожар тушили 18 часов.

МЧС Новороссийск Пожары

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