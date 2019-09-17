В парке аттракционов Красной Поляны установили мегакачели

Краснодарский край

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Самый высокогорный парк аттракционов в горах Красной Поляны в сентябре пополнился мегакачелями

На курорте «Горки Город» в парке аттракционов GorkyFly на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря открылся новый аттракцион — мегакачели GorkyFly. Всесезонный парный аттракцион с открывающейся панорамой вершин Главного Кавказского хребта расположен на краю отвесной скалы хребта Аибга.

Качели позволяют раскачиваться над горной долиной более чем на 5 метров над пропастью высотой более 100 метров. Кроме того, фотограф парка может сделать снимки полета на память. Прокатиться на качелях смогут взрослые и дети от семи лет.

Мегакачели построили на австрийском оборудовании с применением немецких технологий. Фундамент закрепили на скале с помощью грунтовых анкеров и эпоксидного клеевого состава. Опорная рама и фундаменты сделаны с большим запасом прочности и с учетом сейсмичности в 9 баллов.

Аттракцион расположился на скальном участке рядом с главной панорамной площадкой Красной Поляны 360° курорта «Горки Город». Помимо мегакачелей в парке аттракционов Gorky Fly уже открыли подвесной мост над пропастью и самый длинный зиплайн России длиной 1 тыс. 27 метров.

Чтобы попасть в парк, нужно купить прогулочный билет «Горки Тур» или «Один день в горах» в кассах или онлайн-магазине курорта на сайте gorkygorod.ru.

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