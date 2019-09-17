Летом 2019 года объем трафика абонентов Tele2 на курортах Краснодарского края вырос почти вдвое

С июня по август объем мобильного интернет-трафика клиентов Tele2, отдыхающих на юге России, увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Голосовой трафик вырос на 10%, сообщили 17 сентября в пресс-службе оператора.

Рекордный объем передачи данных Tele2 зафиксировал в июле: пользователи, находившиеся в Краснодарском крае, использовали около 14 петабайт мобильного интернета — свыше 14 млн Гб. На рост трафика повлиял ряд факторов, в числе которых рост турпотока и увеличение доля смартфонов, зарегистрированных в сети оператора, — более 50% устройств поддерживают связь 4G.

В 2019 году курорты Краснодарского края посетило на 17% больше абонентов Tele2, чем годом ранее. В пятерку городов, откуда приехало больше всего путешественников, вошли Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Челябинск и Санкт-Петербург. Наиболее популярными курортами были Сочи, Анапа, Туапсе, Джубга и Геленджик.