Летом 2019 года объем трафика абонентов Tele2 на курортах Краснодарского края вырос почти вдвое

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Оператор мобильной связи Tele2 привел статистику активности абонентов во время курортного сезона 2019 года

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С июня по август объем мобильного интернет-трафика клиентов Tele2, отдыхающих на юге России, увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Голосовой трафик вырос на 10%, сообщили 17 сентября в пресс-службе оператора.

Рекордный объем передачи данных Tele2 зафиксировал в июле: пользователи, находившиеся в Краснодарском крае, использовали около 14 петабайт мобильного интернета — свыше 14 млн Гб. На рост трафика повлиял ряд факторов, в числе которых рост турпотока и увеличение доля смартфонов, зарегистрированных в сети оператора, — более 50% устройств поддерживают связь 4G.

В 2019 году курорты Краснодарского края посетило на 17% больше абонентов Tele2, чем годом ранее. В пятерку городов, откуда приехало больше всего путешественников, вошли Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Челябинск и Санкт-Петербург. Наиболее популярными курортами были Сочи, Анапа, Туапсе, Джубга и Геленджик.

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На рост активности туристов влияло и то, что использовать мобильный интернет в поездках по России можно на тех же условиях, что и в домашнем регионе (за исключением Республики Крым). Tele2 также отметила рост числа звонков во время отдыха на курортах Черноморского побережья их стало на 10% больше по сравнению с июнем-августом 2018-го.

«Мы понимаем важность качества связи на юге страны — отдыхать сюда приезжают туристы со всей России, и с каждым годом их число растет. Мы заботимся о том, чтобы в поездках по Краснодарскому краю абоненты всегда были на связи. В 2019 году оператор готовил сетевую инфраструктуру, чтобы клиенты могли пользоваться связью и высокоскоростным интернетом в крупных городах, небольших населенных пунктах на побережье и по дороге к местам отдыха», — заключил технический директор макрорегиона «Юг» Tele2 Олег Савчук.

Интернет Курорты и туризм Мобильная связь

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