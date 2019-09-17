Адыгейск получил 60 млн рублей на создание нового парка

Адыгея

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В центре Адыгейска до конца 2020 года собираются открыть новую рекреационную зону

Адыгейск выиграл всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 60 млн рублей. На эти деньги планируется создать парк с детскими и спортивными площадками, уличными тренажерами, веревочным и скейт-парком, кафе, парковками, сообщили 17 сентября в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил мэрии Адыгейска эффективно освоить бюджетные средства, а все работы по благоустройству вести качественно и с учетом пожеланий горожан.

«Все, что мы делаем, делается для людей. Поэтому их мнение при создании подобных объектов должно быть первоочередным», — сказал руководитель республики.

Также в 2020 году в Адыгейске начнется строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса.

В 2019 году на решение важных социальных и инфраструктурных вопросов города — ремонт дорог и развитие общественных территорий — из республиканского бюджета направили 80 млн рублей.

«Сегодня перед Адыгейском стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, дальнейшему развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. У города большой экономический потенциал, который должен работать на благо его жителей», — заключил Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгейске 14 и 15 сентября отметили 50-летие со дня основания города. По этом случаю заложили капсулу времени, которую вскроют в 2069 году в день 100-летия города.

Благоустройство Мурат Кумпилов Парки Строительство

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