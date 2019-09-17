Отчим Кокорина переехал ногу журналиста, когда забирал футболистов из колонии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин попали в колонию после того, как в октябре прошлого года устроили драку с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО.

Утром к колонии в Белгороде, где отбывали наказание футболисты, подъехал отчим Кокорина Кирилл Логинов на автомобиле Mercedes-Benz G-class Gelandewagen. Его обступили журналисты, и когда Логинов сдавал назад, он наехал на ногу одного из журналистов, который находился очень близко к машине. Момент происшествия попал на видео. На место вызвали скорую помощь и сотрудников ДПС, которые выяснят обстоятельства произошедшего.