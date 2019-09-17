В Сочи шестилетний ребенок попал под машину

ДТП случилось в 18:30 на улице Ушинского возле дома № 4. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Nissan наехал на шестилетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход был неподалеку.

Пешеход получил ссадины головы и локтя, ушиб живота. С места ДТП ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства Сочи. Ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.