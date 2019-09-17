В Сочи шестилетний ребенок попал под машину
В Хостинском районе Сочи вечером 16 сентября автомобиль сбил ребенка
ДТП случилось в 18:30 на улице Ушинского возле дома № 4. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Nissan наехал на шестилетнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход был неподалеку.
Пешеход получил ссадины головы и локтя, ушиб живота. С места ДТП ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства Сочи. Ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.
В Сочи пешеходы довольно часто попадают под машину, особенно с детьми. За последний месяц на курорте произошло два подобных случая. Как писали Юга.ру, 21 августа в Центральном районе восьмилетний ребенок получил растяжение связок после того, как его сбила машина. 24 августа в Адлерском районе семилетний ребенок попал под машину и получил ушиб головы.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.