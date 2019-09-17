В Крыму нашли тело подростка, который пытался спасти тонущего брата

На диком пляже Керчи в районе маяка 10 сентября 22-летний молодой человек начал тонуть, купаясь в море. Его 15-летний брат бросился на помощь в воду. Очевидцы помогли парню выбраться на берег, однако мальчика так и не нашли. Позже стало известно, что братья с родителями приехали в Крым на отдых из Магнитогорска.

Тело мальчика нашли 16 сентября в акватории поселка Маяк возле пансионата «Дельфин» на расстоянии 40-50 метров от берега, написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым. Также в ведомстве уточнили, что за неделю с 8 сентября в регионе во время шторма погибли восемь человек, еще 18 удалось спасти.