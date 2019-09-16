На Дону на координатора «Левого фронта» завели дело за создание сообщества, борющегося с евреями

В Ростовской области в сентябре завели уголовное дело на координатора «Левого фронта» Сергея Шурыгина за создание экстремистской организации

Сотрудники ФСБ в Таганроге пресекли деятельность экстремистского сообщества «Союз народов солнца и народов полумесяца», созданного на идеологии зарубежного религиозного объединения — «Международное общественное движение "АллатРа"». Основной целью сообщества была борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, сообщает 16 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

В управлении ФСБ уточнили, что на базе движения была создана боевая группа. Руководителем сообщества считался бывший сотрудник полиции, координатор политического движения «Левый фронт» в Ростовской области Сергей Шурыгин. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Против остальных участников расследуют дело по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе).