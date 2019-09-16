Двое мужчин пострадали в лобовом ДТП на трассе в Сочи
В Адлерском районе Сочи 16 сентября произошла авария, в которой пострадали два человека
ДТП случилось в 16:40 на трассе Адлер — Красная поляна, рядом с поворотом к селу Галицино. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу. Вследствие этого он столкнулся с ехавшей навстречу машиной ВАЗ-2106, за рулем которой находился 59-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Их госпитализировали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД УВД по Сочи.
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Еще одно лобовое ДТП произошло в Сочи на прошлой неделе. На 9 км трассы Адлер — Красная Поляна 12 сентября водитель автомобиля ВАЗ-2107 обгонял другие машины и врезался в минивэн Toyota.
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