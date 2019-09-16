Две группы туристов столкнулись с медведями в горах Сочи

Сразу две группы туристов встретили медведей в сочинских горах в середине сентября

Первая группа — путешественники из Новороссийска — отправилась в шестидневный поход по «тридцатке», известному маршруту от плато Лагонаки до Дагомыса. На выходе из приюта «Бабук-аул», находящегося на территории городского округа Сочи, туристы встретили медведя. Как рассказал инструктор группы Михаил Филипский «Нашей газете Новороссийск», животное прошло буквально в 15 метрах от людей. Во время встречи группа замерла на месте, перестала разговаривать и дала зверю уйти в глубь леса. Медведь не обратил внимания на толпу. Другая группа туристов встретила медведицу и медвежонка в приюте Фишт ночью с 13 на 14 сентября, пишет паблик «Типичный Краснодар». Животные ходили около столовой и искали еду в отходах.

Как сообщали Юга.ру, в этом году участились случаи появления медведей вблизи городской черты Сочи. Специалисты Кавказского заповедника связали это с загрязнением леса съедобным мусором: туристы часто оставляют после себя отходы, которые привлекают своим запахом диких зверей и заставляют их выходить на туристические тропы. Если вы встретили медведя в лесу, специалисты советуют постараться спокойно обойти его по дуге. Если же медведь начал двигаться по направлению к вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Не пытайтесь выглядеть угрожающе и начните говорить с медведем уверенным тоном. Это может успокоить его и помочь успокоиться вам. Можно попытаться аккуратно и без рывков двигаться назад по диагонали, не сводя глаз с животного. Но в случае, если медведь продолжает идти за вами, следует остановиться. Ни в коем случае не кричите и не пытайтесь ничего бросать в дикого зверя.