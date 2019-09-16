В Краснодаре рыбак выловил из реки тело мужчины

Краснодарский край

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В Краснодаре 16 сентября рыболов поймал в реке Кубани мертвого мужчину

Это произошло утром в Юбилейном микрорайоне. Удочка мужчины, который рыбачил в районе Рождественской Набережной, зацепилась за одежду погибшего, после чего рыбак позвонил в полицию.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова рассказала порталу Юга.ру, что личность мужчины и точная причина смерти пока не установлены, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле мужчины нет повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это не первый случай в 2019 году, когда в водоемах Краснодара находят мертвых людей. В январе из реки Кубани в краевом центре достали тело женщины. В июне на берегу Покровского озера нашли труп мужчины.

Краснодар Следственный комитет смерть

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