В Краснодаре рыбак выловил из реки тело мужчины

Это произошло утром в Юбилейном микрорайоне. Удочка мужчины, который рыбачил в районе Рождественской Набережной, зацепилась за одежду погибшего, после чего рыбак позвонил в полицию.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова рассказала порталу Юга.ру, что личность мужчины и точная причина смерти пока не установлены, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле мужчины нет повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.