Житель Майкопа погиб в перевернувшемся автомобиле
В Адыгее погиб 35-летний пассажир автомобиля, водитель которого не справился с управлением
Авария произошла около 10:30 в районе хутора Шунтук. 48-летний майкопчанин за рулем иномарки не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался. Водитель с серьезными травмами госпитализирован.
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