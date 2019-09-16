Житель Майкопа погиб в перевернувшемся автомобиле

Адыгея

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В Адыгее погиб 35-летний пассажир автомобиля, водитель которого не справился с управлением

Авария произошла около 10:30 в районе хутора Шунтук. 48-летний майкопчанин за рулем иномарки не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался. Водитель с серьезными травмами госпитализирован.

Аварии ДТП Майкоп

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