Житель Майкопа погиб в перевернувшемся автомобиле

В Адыгее погиб 35-летний пассажир автомобиля, водитель которого не справился с управлением

Авария произошла около 10:30 в районе хутора Шунтук. 48-летний майкопчанин за рулем иномарки не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался. Водитель с серьезными травмами госпитализирован.