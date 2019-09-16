В Краснодаре назначили нового начальника транспортной полиции
В Краснодаре 16 сентября вступил в должность новый глава транспортной полиции
Начальником Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте стал подполковник полиции Вячеслав Колесников. До этого он два месяца возглавлял управление в качестве исполняющего обязанности руководителя, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
«Краснодар — крупный транспортный узел. Именно через наши вокзалы и аэропорт проходят тысячи маршрутов, перемещаются миллионы пассажиров. Это огромная нагрузка и большие задачи, которые вы выполняете. Среди них главная — обеспечить порядок и безопасность людей на объектах транспортной инфраструктуры», — обратился к новому главе ведомства мэр Краснодара Евгений Первышов.
Кто такой Вячеслав Колесников
Колесников родился в 1974 году в Ростове-на-Дону. В 2006 году окончил Ростовский государственный университет путей сообщения, в 2000-м — Ростовский юридический институт МВД России.
С 1997 года Колесниов служил в органах внутренних дел России. С июня 2010 года занимал должность начальника Туапсинского линейного отделения ОВД Сочинского ЛУВДТ. В июне 2019 года назначен исполняющим обязанности начальника Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
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