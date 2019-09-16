В Краснодаре назначили нового начальника транспортной полиции

Начальником Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте стал подполковник полиции Вячеслав Колесников. До этого он два месяца возглавлял управление в качестве исполняющего обязанности руководителя, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

«Краснодар — крупный транспортный узел. Именно через наши вокзалы и аэропорт проходят тысячи маршрутов, перемещаются миллионы пассажиров. Это огромная нагрузка и большие задачи, которые вы выполняете. Среди них главная — обеспечить порядок и безопасность людей на объектах транспортной инфраструктуры», — обратился к новому главе ведомства мэр Краснодара Евгений Первышов.