В Сочи туристка из Брянска потеряла сознание в море

14 сентября оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда поступила информация, что в море, на небольшом удалении от берега, находится женщина, не подающая признаков жизни. Звонили с пляжа «Лазаревский». Спасители приехали и достали пострадавшую из воды, провели сердечно-легочную реанимацию и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Ей оказалась жительница Брянской области.

Юга.ру пишут о том, какие происшествия сопровождают курортный сезон: так, в августе в море утонул турист из Омска, еще раньше — другой турист из Омска и еще один человек из Санкт-Петербурга.