В Сочи туристка из Брянска потеряла сознание в море
14 сентября в Сочи спасатели достали из моря 40-летнюю туристку из Брянска, потерявшую сознание
14 сентября оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда поступила информация, что в море, на небольшом удалении от берега, находится женщина, не подающая признаков жизни. Звонили с пляжа «Лазаревский». Спасители приехали и достали пострадавшую из воды, провели сердечно-легочную реанимацию и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Ей оказалась жительница Брянской области.
Юга.ру пишут о том, какие происшествия сопровождают курортный сезон: так, в августе в море утонул турист из Омска, еще раньше — другой турист из Омска и еще один человек из Санкт-Петербурга.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.