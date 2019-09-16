В Тбилисском районе отметили 190-летие подвига сотни Андрея Гречишкина
14 сентября в Тбилисском районе отметили 190-летие подвига казачьей сотни Андрея Гречишкина при участии казачьих атаманов, главы района, кадетов и «Ночных волков»
Поминовения посвящены казачьей сотне Андрея Гречишкина, которая 14 сентября 1829 года предотвратила вторжение 2 тыс. черкесов на территорию Кубани у реки Зеленчук. Все казаки погибли.
На Гречишкинских поминовениях 14 сентября в Тбилисском районе были заместитель атамана Кубанского казачьего войска, казачий полковник Валерий Ефремов, глава Тбилисского района Евгений Ильин, атаман Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Сергей Бикеев, делегации десяти районов Краснодарского края и около 3 тыс. казаков, казачат, кадетов и гостей, среди которых были члены кубанского мотоклуба «Ночные волки».
Утром в станице Тбилисской у места захоронения казаков, в парке имени сотника Андрея Гречишкина, провели молебен и возложили цветы. К Волчьим воротам в хуторе Красный Зеленчук, где и состоялся бой казаков с горцами, отправились казаки и члены кубанского мотоклуба «Ночные волки».
О других событиях Тбилисского района:
Глава муниципалитета Евгений Ильин поблагодарил всех за участие в мероприятии.
«Тифлисские и казанские казаки отдали жизни в неравном бою с врагами ради Родины, ради свободы, ради нас с вами. Говорят, что человек умирает, когда умирает последнее воспоминание о нем. Значит, сотня Андрея Гречишкина жива!» — отметил глава района.
На главной площади района кадеты Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева продемонстрировали гостям владение традиционным оружием — пикой, шашкой, нагайкой и кинжалом. Артисты краснодарского ансамбля «Криница» исполнили казачьи песни.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.