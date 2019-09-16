В Тбилисском районе отметили 190-летие подвига сотни Андрея Гречишкина

14 сентября в Тбилисском районе отметили 190-летие подвига казачьей сотни Андрея Гречишкина при участии казачьих атаманов, главы района, кадетов и «Ночных волков»

Поминовения посвящены казачьей сотне Андрея Гречишкина, которая 14 сентября 1829 года предотвратила вторжение 2 тыс. черкесов на территорию Кубани у реки Зеленчук. Все казаки погибли.

На Гречишкинских поминовениях 14 сентября в Тбилисском районе были заместитель атамана Кубанского казачьего войска, казачий полковник Валерий Ефремов, глава Тбилисского района Евгений Ильин, атаман Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Сергей Бикеев, делегации десяти районов Краснодарского края и около 3 тыс. казаков, казачат, кадетов и гостей, среди которых были члены кубанского мотоклуба «Ночные волки».

Утром в станице Тбилисской у места захоронения казаков, в парке имени сотника Андрея Гречишкина, провели молебен и возложили цветы. К Волчьим воротам в хуторе Красный Зеленчук, где и состоялся бой казаков с горцами, отправились казаки и члены кубанского мотоклуба «Ночные волки».