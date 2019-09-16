Губернатор Ростовской области выделил из бюджета еще 552 млн рублей на ремонт подъездов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил из бюджета дополнительные 552 млн рублей на ремонт подъездов в многоквартирных домах, где запланирован или уже проведен капремонт электроснабжения
Дополнительными критериями для включения в список подъездов, где планируется ремонт в 2019 году, стал завершенный ремонт крыш и фасадов по региональной программе. Ремонт подъездов займет три года. В 2019 году запланированы работы в 776 подъездах 220 домов в 18 районах. В Ростове-на-Дону собираются отремонтировать 361 подъезд в 96 многоэтажках. Эти работы будут выполнены за счет средств областного бюджета без софинансирования местного бюджета и собственников помещений.
Региональным Фондом капитального ремонта уже проведены электронные аукционы и отобраны победители — подрядные организации, которые выполнят работы по ремонту подъездов во всех указанных многоквартирных домах.
По словам заместителя министра ЖКХ Ростовской области Валерия Былкова, в многоэтажках оштукатурят, выровняют и окрасят стены, отремонтируют плинтусы, ступени и ограждения, установят тамбурные двери из металлопластика. Кроме того, планируется повысить общую энергоэффективность подъезда.
Былков рассказал о темпах работах в доме № 89 на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону.
«К декабрю ремонт будет закончен. Общая стоимость составит более 1,1 млн рублей — это средства из бюджета области без софинансирования со стороны собственников», — заключил замминистра ЖКХ.
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