В станице Старокорсунской отметили юбилей

В станице Старокорсунской 14 и 15 сентября прошел праздник в честь 225-летней годовщины

Праздник, посвященный празднованию 225-летней годовщины основания станицы Старокорсунской, начался в субботу, 14 сентября. С самого утра на территории аллеи вдоль улицы им. Ленина в районе сквера «Старокорсунского» для детей работала творческая мастерская «Детландия», музейные экспозиции, выставки и мастер-классы. В сквере «Прохладном» прошло возложение цветов к мемориалу в честь жителей станицы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на спортивной площадлке прошел турнир по мини-футболу на кубок главы администрации Старокорсунского сельского округа.

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«Старокорсунская — одна из старейших станиц Кубани, сегодня ей исполнилось 225 лет. Совсем скоро завершится строительство нового сквера, в станице появится многофункциональная спортивная площадка, ведется капитальный ремонт станичных дорог и тротуаров. Наша главная задача — сделать так, чтобы в Старокорсунской жить было комфортно», — рассказала глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная. В воскресенье, 15 сентября, в сквере прошли казачьи спортивные соревнования среди учащихся, показательные выступления авиамоделистов Центра детского технического творчества «Парус», отметили в пресс-службе администрации Краснодара.