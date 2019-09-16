В станице Старокорсунской отметили юбилей
В станице Старокорсунской 14 и 15 сентября прошел праздник в честь 225-летней годовщины
Праздник, посвященный празднованию 225-летней годовщины основания станицы Старокорсунской, начался в субботу, 14 сентября. С самого утра на территории аллеи вдоль улицы им. Ленина в районе сквера «Старокорсунского» для детей работала творческая мастерская «Детландия», музейные экспозиции, выставки и мастер-классы. В сквере «Прохладном» прошло возложение цветов к мемориалу в честь жителей станицы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на спортивной площадлке прошел турнир по мини-футболу на кубок главы администрации Старокорсунского сельского округа.
«Старокорсунская — одна из старейших станиц Кубани, сегодня ей исполнилось 225 лет. Совсем скоро завершится строительство нового сквера, в станице появится многофункциональная спортивная площадка, ведется капитальный ремонт станичных дорог и тротуаров. Наша главная задача — сделать так, чтобы в Старокорсунской жить было комфортно», — рассказала глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная.
В воскресенье, 15 сентября, в сквере прошли казачьи спортивные соревнования среди учащихся, показательные выступления авиамоделистов Центра детского технического творчества «Парус», отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
Станица Старокорсунская — одна из старейших кубанских станиц, основанных Черноморскими казаками в 1794 г. Куренное селение Корсунское названо в честь Корсунского куреня, ранее существовавшего в Запорожской Сечи. В 1842 году куренное селение переименовано в станицу Старокорсунскую Екатеринодарского округа. В 1924 году станица вошла в состав Краснодарского округа. В 1986 году ее включили в состав Краснодара.
Сейчас численность населения станицы превышает 14 тыс. человек. На ее территории работают две школы и четыре детских сада. Также в станице находятся сельский Дом культуры, школа-интернат для одаренных детей им. Захарченко, детская школа искусств № 9, Центр детского технического творчества «Парус».
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