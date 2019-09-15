На Кубани задержали обвиняемого в изнасиловании 13-летней падчерицы

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе задержали мужчину, разыскиваемого с августа за изнасилование падчерицы

В станице Бриньковской вечером 3 августа 37-летний мужчина, когда жены не было дома, разбудил 13-летнюю падчерицу и изнасиловал ее, угрожая убийством. На следующий день ребенок рассказал о произошедшем матери, когда отчим ушел на работу. Мужчину объявили в розыск.

Следователи нашли и задержали разыскиваемого 12 сентября в Усть-Лабинском районе. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дети Изнасилование Преступления против детей Приморско-Ахтарский район Следственный комитет Усть-Лабинский район

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