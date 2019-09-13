Десятимесячный ребенок умер, выпав из окна в Севастополе

По данным следствия, родители оставили десятимесячного мальчики одного в комнате на девятом этаже. Ребенок взобрался на диван, затем на подоконник и выпал в открытое окно многоэтажки на улице Косарева. В это время родители были в других комнатах.

Следственный комитет Севастополя возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначено проведение экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.