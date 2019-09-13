Десятимесячный ребенок умер, выпав из окна в Севастополе
Следственный комитет Крыма проводит проверку после гибели десятимесячного ребенка, выпавшего из окна
По данным следствия, родители оставили десятимесячного мальчики одного в комнате на девятом этаже. Ребенок взобрался на диван, затем на подоконник и выпал в открытое окно многоэтажки на улице Косарева. В это время родители были в других комнатах.
Следственный комитет Севастополя возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначено проведение экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.
Это не первый случай, когда маленькие дети выпадают из окон. В конце июля в Керчи двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и остался жив, а в начале сентября в Севастополе шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки, пока ее мать выпивала с соседями.
В июне на Дону два двухлетних ребенка вместе выпали из окна пятого этажа и выжили.
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