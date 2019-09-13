В Краснодаре более 90% домов подготовили к зиме
В Краснодаре 13 сентября обсудили готовность города к отопительному сезону
Глава города Евгений Первышов провел совещание, на котором рассказали, что из 236 котельных к работе подготовили 218 — около 92%.
«Ресурсоснабжающие организации выполнили достаточно большой объем работ, в том числе по замене тепловых сетей, что, безусловно, повысит качество и надежность теплоснабжения для жителей города. Также активно идет замена водопроводных и канализационных сетей. Сейчас важно, чтобы все работы подрядчики выполнили в срок, до наступления холодов, и обязательно произвели полный комплекс благоустроительных работ, привели в порядок дороги, тротуары, зеленые зоны», — рассказал Первышов.
По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, сейчас готовность городских объектов к зиме — от 76 до 95%:
- по жилищному фонду, котельным, тепловым и канализационным сетям, а также сетям газоснабжения — от 91% до 95%;
- по водопроводным сетям — 83%;
- по сетям энергоснабжения — 76%;
- по трансформаторным подстанциям — 78%.
В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что самый масштабный ремонт этого года — замена участка основной городской тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ — Центр города — КРЭС-1».
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