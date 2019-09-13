В Краснодаре более 90% домов подготовили к зиме

В Краснодаре 13 сентября обсудили готовность города к отопительному сезону

«Ресурсоснабжающие организации выполнили достаточно большой объем работ, в том числе по замене тепловых сетей, что, безусловно, повысит качество и надежность теплоснабжения для жителей города. Также активно идет замена водопроводных и канализационных сетей. Сейчас важно, чтобы все работы подрядчики выполнили в срок, до наступления холодов, и обязательно произвели полный комплекс благоустроительных работ, привели в порядок дороги, тротуары, зеленые зоны», — рассказал Первышов.

Глава города Евгений Первышов провел совещание, на котором рассказали, что из 236 котельных к работе подготовили 218 — около 92%.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, сейчас готовность городских объектов к зиме — от 76 до 95%:

по жилищному фонду, котельным, тепловым и канализационным сетям, а также сетям газоснабжения — от 91% до 95%;

по водопроводным сетям — 83%;

по сетям энергоснабжения — 76%;

по трансформаторным подстанциям — 78%.

В пресс-службе мэрии Краснодара добавили, что самый масштабный ремонт этого года — замена участка основной городской тепломагистрали «Краснодарская ТЭЦ — Центр города — КРЭС-1».