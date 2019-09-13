Риск возникновения экологических ЧС на юге России не становится меньше — Совбез
В Совете безопасности РФ считают, что на юге России высока угроза возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций
Читайте также:
Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе, которое 13 сентября проходит в Волгограде. По его словам, в ЮФО остается значительным число ЧС и пострадавших от них людей.
«Только в прошлом году и первом полугодии текущего года в результате чрезвычайных ситуаций пострадало более 6 тыс. человек, 151 человек погиб, материальный ущерб составил 2,2 млрд рублей», — цитирует секретаря Совбеза РИА «Новости».
Патрушев отметил, что на промышленных объектах южных регионов значительно изношено оборудование, в том числе на «потенциально опасных объектах». Из-за этого риск возникновения техногенных ЧС не становится меньше, а из-за проблемных объектов размещения отходов производства и потребления [полигонов, сооружений для хранения радиоактивных и токсичных отходов, отвалов горных пород и т.п.] возрастает риск возникновения чрезвычайных экологических ситуаций.
Смотрите фоторепортаж:
Секретарь СБ также сказал о сложной пожарной обстановке: в 2018 году в ЮФО произошло 59 тыс. пожаров и возгораний сухой растительности, в огне погибли 722 человека.
На этом же совещании Наколай Партушев заявил, что практически все торгово-развлекательные центры на Юге страны не соответствуют пожарной безопасности, а больше всего нарушений — на Кубани.
На юге России с начала сентября держится сухая и ветреная погода, которая усугубляет пожароопасную обстановку. С 9 сентября в Краснодарском крае ежедневно происходило более 100 возгораний — всего в МЧС зафиксировали 515 пожаров. Самые крупные из них произошли на Черноморском побережье — в Новороссийске, Геленджике, на Тамани, а также в Краснодаре.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.