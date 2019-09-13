Риск возникновения экологических ЧС на юге России не становится меньше — Совбез

В Совете безопасности РФ считают, что на юге России высока угроза возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Южном федеральном округе, которое 13 сентября проходит в Волгограде. По его словам, в ЮФО остается значительным число ЧС и пострадавших от них людей.

«Только в прошлом году и первом полугодии текущего года в результате чрезвычайных ситуаций пострадало более 6 тыс. человек, 151 человек погиб, материальный ущерб составил 2,2 млрд рублей», — цитирует секретаря Совбеза РИА «Новости».

Патрушев отметил, что на промышленных объектах южных регионов значительно изношено оборудование, в том числе на «потенциально опасных объектах». Из-за этого риск возникновения техногенных ЧС не становится меньше, а из-за проблемных объектов размещения отходов производства и потребления [полигонов, сооружений для хранения радиоактивных и токсичных отходов, отвалов горных пород и т.п.] возрастает риск возникновения чрезвычайных экологических ситуаций.