В выходные на Кубани сохранится ясная погода, ветер немного стихнет

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом гидрометцентре рассказали, какая погода будет на Кубани 14-15 сентября

По данным метеорологов, в регионе 14 и 15 сентября сохранится сухая погода.

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«В выходные в крае будет хорошая погода. Осадков не ожидается, только вечером 15 сентября возможны небольшие дожди в предгорьях и на Черноморском побережье. Ветер ослабнет, максимальная скорость — 12-14 м/с. Температурный фон останется таким же: днем будет 25-30 °С, ночью — около 11-16 °С», — рассказала порталу Юга.ру синоптик гидрометцентра Кубани.

В Краснодаре 14 и 15 сентября будет солнечно, воздух прогреется до 28 °С, ветер стихнет до 2 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях: Темрюк — 19 °C, Ейск, Приморско-Ахтарск — 20 °C, Анапа, Новороссийск — 22-23 °C, Геленджик, Туапсе — 24-25 °C, Сочи — 26 °C.

Краснодар Погода

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