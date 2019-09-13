При создании парка «Патриот» в Адыгее сделают партизанскую деревню
Власти Адыгеи отвели 10 га земли в юго-восточной части Майкопа для создания военно-патриотического парка «Патриот»
Парк появится за микрорайоном Михайлово, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там планируется создать скульптурную композицию, которая была бы созвучна с названием парка и напоминала о героях Адыгеи. Также в парке обустроят партизанскую деревню для проведения молодежных слетов и военно-патриотических состязаний. Здесь же возведут конгресс-холл для организации встреч, мероприятий и проведения кружков для детей и молодежи.
Кроме того, на территории парка хотят создать постоянно действующую выставку военной техники, многофункциональный выставочный комплекс, возвести амфитеатр, планетарий, кафе, обустроить места культурного отдыха.
Концепция нового парка также предполагает приведение в порядок и использование существующего здесь природного пруда, вокруг которого будет размещено более 14 общественных зон.
«Глава республики Мурат Кумпилов неоднократно подчеркивал, что парк "Патриот" должен стать местом притяжения молодежи, способствовать повышению ее интереса к военным специальностям и, конечно, патриотическому воспитанию. Поэтому архитектурное решение парка должно соответствовать его идеологической концепции и прикладной значимости», — отметил вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев.
По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии Майкопа, сейчас идут работы по переводу участка земли под парк из федеральной в муниципальную собственность.
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