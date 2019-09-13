При создании парка «Патриот» в Адыгее сделают партизанскую деревню

Парк появится за микрорайоном Михайлово, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там планируется создать скульптурную композицию, которая была бы созвучна с названием парка и напоминала о героях Адыгеи. Также в парке обустроят партизанскую деревню для проведения молодежных слетов и военно-патриотических состязаний. Здесь же возведут конгресс-холл для организации встреч, мероприятий и проведения кружков для детей и молодежи.

Кроме того, на территории парка хотят создать постоянно действующую выставку военной техники, многофункциональный выставочный комплекс, возвести амфитеатр, планетарий, кафе, обустроить места культурного отдыха.

Концепция нового парка также предполагает приведение в порядок и использование существующего здесь природного пруда, вокруг которого будет размещено более 14 общественных зон.