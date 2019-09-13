Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Сочи
В Сочи 12 сентября в лобовом столкновении двух автомобилей погиб водитель и пострадал пассажир
Авария произошла на 9 км трассы Адлер — Красная Поляна около 21:10. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 обгонял другие машины и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он врезался в минивэн Toyota.
В результате столкновения 31-летний водитель автомобиля «семерки» погиб на месте. Кроме того, травмы получила женщина — пассажир иномарки, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
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Напомним, что месяц назад в Каневском районе в ДТП погибла 78-летняя женщина-водитель. Она пыталась обогнать другую машину, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом с прицепом. А 31 августа в Кавказском районе на трассе женщина за рулем автомобиля Lada Granta при повороте не уступила КамАЗу и спровоцировала смертельную аварию.
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