Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Сочи

В Сочи 12 сентября в лобовом столкновении двух автомобилей погиб водитель и пострадал пассажир

Авария произошла на 9 км трассы Адлер — Красная Поляна около 21:10. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 обгонял другие машины и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он врезался в минивэн Toyota.

В результате столкновения 31-летний водитель автомобиля «семерки» погиб на месте. Кроме того, травмы получила женщина — пассажир иномарки, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.