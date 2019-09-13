В Сочи приехали муфтии Северного Кавказа
В Сочи 12 сентября стартовал межрегиональный форум, на который приехали муфтии со всего Северного Кавказа
В мусульманском культурном центре, который действует на курорте, 13 сентября на пятничную проповедь соберутся его участники. В первый день форума «Место и роль мусульманской общины в современном российском обществе» обсуждали вопрос интеграции российских мусульман в систему социальных институтов бизнеса и гражданского общества, также 12 сентября прошел межконфессиональный диалог.
Сочи выбрали площадкой форума из-за того, что здесь проживают представители более 100 национальностей.
В этом году на молитву в честь наступления Курбан-байрам в Сочи собрались несколько тысяч верующих мусульман. На курорте, в поселке Тхагапш, восстановили единственную сохранившуюся на Черноморском побережье мечеть 1907 года постройки. Ее отреставрировали в 2010 году на собранные пожертвования от представителей различных вероисповеданий, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 12 августа было объявлено выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.
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