В Сочи приехали муфтии Северного Кавказа

В Сочи 12 сентября стартовал межрегиональный форум, на который приехали муфтии со всего Северного Кавказа

В мусульманском культурном центре, который действует на курорте, 13 сентября на пятничную проповедь соберутся его участники. В первый день форума «Место и роль мусульманской общины в современном российском обществе» обсуждали вопрос интеграции российских мусульман в систему социальных институтов бизнеса и гражданского общества, также 12 сентября прошел межконфессиональный диалог.

Сочи выбрали площадкой форума из-за того, что здесь проживают представители более 100 национальностей.

В этом году на молитву в честь наступления Курбан-байрам в Сочи собрались несколько тысяч верующих мусульман. На курорте, в поселке Тхагапш, восстановили единственную сохранившуюся на Черноморском побережье мечеть 1907 года постройки. Ее отреставрировали в 2010 году на собранные пожертвования от представителей различных вероисповеданий, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее 12 августа было объявлено выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.