Краснодарцам проведут экскурсию по заводу с лимонадом и квасом

Экскурсии для жителей краевой столицы организует Туристско-информационный центр (ТИЦ). Первая экскурсия из цикла «Промышленный город Краснодар» пройдет в понедельник, 16 сентября. Ее участники посетят крупнейший в городе комбинат — филиала №1 АО МПБК «Очаково». Группа будет собираться в 9:45 на Главной городской площади у здания Краснодарского академического театра драмы им. Горького.

Гости предприятия смогут увидеть, как выглядят варочные котлы, бродильные танки высотой с восьмиэтажный дом и линии розлива. Также они посетят «Избу квасовара», которую воссоздали с помощью оригинальных предметов XVIII–XIX веков. В завершении экскурсии участников ждет дегустация напитков, во время которой можно будет попробовать различные виды кваса, соков и лимонада.

Экскурсионные группы формируются по предварительной заявке. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(861) 218-97-77.

«Экскурсии, посвященные достопримечательностям, истории и культуре столицы Кубани, уже стали популярными среди горожан. Но мы считаем, что не менее интересным направлением станет производственный туризм, планируем его развивать на территории краевой столицы», — сказала директор ТИЦ Краснодара Марина Шарапова.

Она также добавила, что в ближайшее время сотрудники ТИЦ организуют экскурсии на завод CLAAS, где производят сельскохозяйственную технику, на швейное предприятие «Александрия», на завод «Сатурн», где изготавливают солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов.