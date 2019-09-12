Под Новороссийском больше шести часов тушат лесной пожар
В поселке Верхнебаканском под Новороссийском днем 12 сентября начался природный пожар
В 12:14 краевой лесопожарный центр сообщил о том, что в районе Верхнебаканского горит лесная подстилка. Площадь возгорания составила около 0,8 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Тушением огня занимаются 12 спасателей и 4 пожарные машины. В 15:26 им удалось локализовать возгорание.
За последние сутки это второй крупный пожар на территории Новороссийска. Вечером 11 сентября в районе мемориала «Малая земля» горела сухая трава.
МЧС предупреждает жителей и гостей Кубани о чрезвычайной пожароопасности пятого класса, которая сохранится до 15 сентября на востоке и юго-западе региона, в том числе на Черноморском побережье, в Новороссийске и Геленджике.
Вероятность воспламенения в Новороссийске усугубляется ветреной и сухой погодой. По данным гидрометцентра Кубани, 13 и 14 сентября скорость ветра в городе и окрестностях может достигать 15-17 м/с, а воздух прогреется до 24-29 °С.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.