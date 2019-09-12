Под Новороссийском больше шести часов тушат лесной пожар

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском днем 12 сентября начался природный пожар

В 12:14 краевой лесопожарный центр сообщил о том, что в районе Верхнебаканского горит лесная подстилка. Площадь возгорания составила около 0,8 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тушением огня занимаются 12 спасателей и 4 пожарные машины. В 15:26 им удалось локализовать возгорание.