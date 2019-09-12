«Кубань Кредит» стал генеральным спонсором Международного форума «Банки России — XXI век»
В Сочи 12 сентября начал работу XVII Международный банковский форум «Банки России — XXI век»
Мероприятие ежегодно организует Ассоциация банков России, в нем принимают участие представители отечественного и зарубежного профессионального сообщества, руководители ведущих банков России, представители финансовых регуляторов и органов исполнительной и законодательной власти. На площадке форума обсуждают перспективы развития российской банковской системы и экономики страны в целом.
В форуме принимает участие делегация коммерческого банка «Кубань Кредит», который традиционно выступил генеральным спонсором мероприятия. Делегацию возглавил председатель наблюдательного совета банка Виктор Бударин. Кроме того, открыт стенд «Кубань Кредит», где участники мероприятия могут получить сувениры с символикой банка.
В начале форума состоялась торжественная церемония награждения, на которой «Кубань Кредит» был отмечен памятным дипломом — за вклад в становление банковского сектора и формирование благоприятной ситуации для роста бизнес-активности на юге России, рассказали в пресс-службе «Кубань Кредит». Награду председателю правления кредитной организации Нине Чупрынниковой вручил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Он отметил, что «Кубань Кредит» — входит в число лучших банков не только региона, но и страны. Кредитная организация демонстрирует собой яркий пример, как должна быть налажена работа с бизнесом, в том числе активное кредитование реального сектора экономики, добавил Аксаков.
На протяжении нескольких лет «Кубань Кредит» стабильно входит в топ-10 российских банков по объему предоставления займов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и попадает в другие рейтинги. Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года «Кубань Кредит» попал в топ-70 российских банков по объему активов. В марте 2019 года Forbes включил кредитную организацию в топ-5 рейтинга российских банков.
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