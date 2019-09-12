Путин выполнил обещание 20-летней давности и выпил с дагестанскими ополченцами
12 сентября президент России Владимир Путин выпил в Дагестане в честь 20-й годовщины отражения нападения боевиков
В селе Ботлих глава государства встретился с участниками народного ополчения. В 1999 году эти местные жители пришли на помощь российским военным в сопротивлении террористам, вторгнувшимся в Дагестан под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Тогда во время встречи с боевыми генералами исполнявший обязанности премьер-министра Владимир Путин выступил с тостом и поднял рюмку. Однако в последний момент отказался пить, сказав, что сделает это, когда будет одержана победа над боевиками.
Боевиков удалось вытеснить из республики к сентябрю, после чего на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция, также известная как Вторая чеченская кампания (или война).
В этот раз во время приветственного слова Путин отметил, что не смог бы поздравить присутствующих с годовщиной нападения, так как это очень трагичное событие, но хотел бы отдать должное героизму ополченцев. Затем он поднял со стола рюмку и выпил ее.
2 августа 2019 года президент подписал закон, по которому ополченцам из Дагестана предоставят статус ветерана боевых действий.
Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019
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