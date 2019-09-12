На Кубани детей задержали за то, что они разбили иконы в храме

В Краснодарском крае 12 сентября задержали двоих детей, которых подозревают в том, что они вторглись в храм и разбили десять икон

Что случилось? Житель станицы Алексеевской Тихорецкого района обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в Свято-Иоанна-Богословском храме неизвестные разбили иконостас. Прибывшие на место сотрудники МВД опросили очевидцев и изучили отпечатки пальцев, предположительно принадлежащие злоумышленникам.

Нарушителей поймали? Да. Вскоре нашлись подозреваемые — двое детей 10 и 12 лет. В станице устанавливают обстоятельства и причины случившегося, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Что грозит подозреваемым? Школьникам грозит постановка на учет по делам несовершеннолетних либо штраф их родителям, так как они не достигли возраста, когда наступает административная или уголовная ответственность (ст. 2.3 КоАП РФ и ст. 20 УК РФ).