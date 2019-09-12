В четырех подземных переходах Краснодара установят камеры видеонаблюдения

Краснодарский край

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В Краснодаре для безопасности и защиты от вандалов установят дополнительные системы видеонаблюдения в четырех подземных пешеходных переходах

12 сентября мэр Краснодара Евгений Первышов во время рабочего объезда осмотрел несколько подземных переходов, которые недавно привели в порядок.

Один из них — на улице Офицерской возле Екатерининского зала — практически полностью изрисован надписями и заклеен объявлениями. При этом там не установлены камеры видеонаблюдения, как и еще в трех подземных переходах города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Первышов подчеркнул, что в каждом подземном переходе должны быть системы видеонаблюдения — в первую очередь для обеспечения безопасности.

«Еще одна проблема, с которой постоянно сталкиваемся, — наскальный вандализм: стены разрисовывают, причем такой краской, которую сложно смыть, расклеивают объявления. И это неприятно, когда портят только что сделанное, и мы вынуждены тратить дополнительные деньги бюджета на очистку, вместо того чтобы сделать больше тех же ремонтных работ. Конечно, там, где видеонаблюдение, случаев вандализма гораздо меньше», — отметил мэр.

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Он добавил, что уже были случаи, когда вандалов задерживали, после чего они выплачивали штрафы и восстанавливали испорченное имущество. Глава города поручил дооборудовать системами видеонаблюдения четыре пешеходных перехода, где еще нет камер:

  • на улице Офицерской напротив дома № 46;
  • на улице Офицерской напротив дома № 52;
  • на улице Российской напротив дома 134;
  • на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской.

Сейчас системы видеонаблюдения работают в 14 подземных пешеходных переходах, там установлено больше 80 камер, которые отправляют картинку в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Всего в Краснодаре 18 подземных пешеходных переходов. В 2019 году каждый из них решили отремонтировать, работы планируется полностью завершить в октябре. 12 августа в городской администрации сообщили, что девять подземных переходов уже привели в порядок.

Безопасность Благоустройство Евгений Первышов Краснодар

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