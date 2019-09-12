В четырех подземных переходах Краснодара установят камеры видеонаблюдения

В Краснодаре для безопасности и защиты от вандалов установят дополнительные системы видеонаблюдения в четырех подземных пешеходных переходах

12 сентября мэр Краснодара Евгений Первышов во время рабочего объезда осмотрел несколько подземных переходов, которые недавно привели в порядок. Один из них — на улице Офицерской возле Екатерининского зала — практически полностью изрисован надписями и заклеен объявлениями. При этом там не установлены камеры видеонаблюдения, как и еще в трех подземных переходах города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Первышов подчеркнул, что в каждом подземном переходе должны быть системы видеонаблюдения — в первую очередь для обеспечения безопасности. «Еще одна проблема, с которой постоянно сталкиваемся, — наскальный вандализм: стены разрисовывают, причем такой краской, которую сложно смыть, расклеивают объявления. И это неприятно, когда портят только что сделанное, и мы вынуждены тратить дополнительные деньги бюджета на очистку, вместо того чтобы сделать больше тех же ремонтных работ. Конечно, там, где видеонаблюдение, случаев вандализма гораздо меньше», — отметил мэр.