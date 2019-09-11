СК Крыма рассказал о мальчике, пропавшем в море при попытке помочь тонущему брату

Что произошло? Около 16:00 10 сентября на диком пляже Керчи в районе маяка 22-летний молодой человек начал тонуть, купаясь в море. Его 15-летний брат бросился на помощь в воду. Очевидцы помогли парню выбраться на берег, однако мальчика так и не нашли.

Что говорит СК? Пресс-служба Следственного комитета Крыма 11 сентября заявила, что по факту исчезновения мальчика начали проверку. Выяснилось, что братья приехали на отдых с семьей из Магнитогорска. Молодой человек, которого удалось спасти, сейчас находится в больнице. Поиски его родственника продолжаются.

Люди часто пропадают в шторм? 4 августа в Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. 32-летняя москвичка прыгнула в море с пирса, несмотря на шторм и запрет на купание. После этого 27-летняя девушка из Мурманска бросилась ее спасать и тоже не выплыла. Кроме того, 6 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик и его дядя погибли, купаясь у необорудованного пляжа.

Напомним, что, по данным Крымского гидрометцентра, до 13 сентября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/c.