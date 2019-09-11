Конкурс от краевой администрации «Лидеры Кубани — движение вверх!» принимает заявки до 1 октября. Главный приз — 500 тыс. рублей на обучение в сфере менеджмента

Каждый из трех победителей получит 500 тыс. рублей на обучение по программе Master of business administration (MBA). Двадцати двум лауреатам собираются предложить обучение по управленческим образовательным программам. Победители и лауреаты получат возможность консультироваться у руководителей региона. Их собираются пригласить в экспертные группы в экономике и социальной сфере, стажироваться в органах государственной власти. Также им хотят оказать поддержку в реализации собственных социально-значимых проектов.

Управление кадровой политики администрации Краснодарского края проводит конкурс второй год. Его заявленная цель — поиск, развитие и привлечение на государственную службу талантливых руководителей Краснодарского края. Среди лауреатов прошлого года помимо чиновников государственного аппарата были представители частных компаний, например, территориальный менеджер компании «L'Oréal» Даниил Бояринов и директор по продажам новых технологий холдинга «Constell Group» Юлия Вихман.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте www.лидерыкубани.рф. Там же можно подать заявку на участие в конкурсе.